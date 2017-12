Noord-Korea wijt spanningen met VS aan hun "nucleaire chantage" jv

10u58

Bron: Japan Times 1 REUTERS De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken, Ri Yong-Ho, schudt de hand van VN-gezant Jeffrey Feltman. Uitzonderlijk sprak een hoge VN-gezant in Pyongyang met Noord-Koreaanse politieke kopstukken. Jeffrey Feltman kreeg te horen dat Noord-Korea de spanningen in de regio wijt aan de "nucleaire chantage" van de VS. Het regime verklaarde zich wel akkoord om voortaan op regelmatige basis met de VN te communiceren.

VN-gezant Jeffrey Feltman landde vandaag weer in Peking na een vijfdaags bezoek aan Pyongyang, in de hoop de gemoederen te bedaren. Vorige week voerde Noord-Korea nog maar eens een test uit met een langeafstandsraket, die het Amerikaanse vasteland zou kunnen treffen.

De trip van Feltman was de eerste van een VN-gezant op dat niveau sinds 2010. De VN-ondersecretaris-generaal voor politieke zaken sprak in Pyongyang met de Noord-Koreaanse minister en viceminister van Buitenlandse Zaken, Ri Yong Ho en Pak Myong-Kuk. Die noemden de houding van de VS "nucleaire chantage".

REUTERS Jeffrey Feltman is geland in Peking na zijn vijfdaagse trip in Noord-Korea.

De informatie komt van het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Feltman zelf wou op de luchthaven van Peking geen commentaar kwijt. Pas als hij weer in New York is, zouden we meer kunnen horen over de resultaten van zijn reis. Verwacht wordt dat hij dinsdagnamiddag verslag moet uitbrengen voor de VN-Veiligheidsraad, mogelijk achter gesloten deuren.

Het bezoek van Feltman komt net nadat de VS en Zuid-Korea hun grootste gezamenlijke luchtoefeningen ooit lanceerden. Pyongyang herhaalde vandaag dat ze dat als een "provocatie" beschouwen. Ze zien het als "een bewijs van de intentie om een preventieve nucleaire verrassingsaanval op te zetten" tegen hun land.