Noord-Korea waarschuwt voor nieuwe nucleaire test: "VS mag zelf kerstcadeau kiezen"

03 december 2019

11u28

Noord-Korea heeft de Verenigde Staten een nauwelijks verholen waarschuwing gestuurd over mogelijk nieuwe nucleaire test. "Het is volledig aan de VS om te kiezen welk kerstcadeau ze zullen krijgen", zei de Noord-Koreaanse viceminister van Buitenlandse Zaken, Ri Thae Song, in een mededeling verspreid door het staatspersbureau KCNA.

Volgens Ri komt er met het jaareinde een einde aan een tijdslimiet die Noord-Korea had gesteld voor de VS. "Noord-Korea heeft het niet meer nodig om te verbergen wat het vanaf nu zal doen", klinkt het wat cryptisch. De verklaringen die uit Washington gekomen zijn, zijn "niets meer dan een dwaze truc die beraamd werd om Noord-Korea te verplichten aan tafel te blijven, en het te gebruiken voor de politieke situatie en verkiezingen in de VS", aldus Ri.

Waarnemers vermoeden dat Pyongyang zijn moratorium wil opheffen op nucleaire tests en het testen van raketten op middellange afstand. De Noord-Koreanen maakten eerder al duidelijk niet geïnteresseerd te zijn in nieuwe gesprekken met de Amerikanen over ontwapening als Washington blijft weigeren sancties op te heffen. Pyongyang had eind dit jaar als deadline gesteld.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump zagen elkaar in februari in Vietnam, maar die ontmoeting draaide uit op een mislukking. De twee partijen slaagden er niet in een akkoord te sluiten over hoe het nu verder moet. Sindsdien hebben de Noord-Koreanen al een aantal korteafstandsraketten in zee gelanceerd.