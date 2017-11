Noord-Korea vuurt weer raket af KVE

Bron: BBC 174 EPA archiefbeeld Noord-Korea heeft een nieuwe rakettest gedaan. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap op basis van militaire bronnen.

De ballistische raket werd (woensdagochtend vroeg, lokale tijd) gelanceerd vanop een basis in Pyongsong in de provincie Zuid-Pyongan en vloog oostwaarts. Het is vooralsnog niet duidelijk of het projectiel ook over Japan vloog en wat de afgelegde afstand was. De Zuid-Koreaanse en Amerikaanse autoriteiten werken momenteel samen om het exacte traject in kaart te brengen. Het is ook nog nog niet geweten om wat voor type het gaat.

In Japan werd uit voorzorg een 'J-Alert' uitgegeven in de verwachting dat het projectiel evenals bij twee vorige gelegenheden zou komen overvliegen om vervolgens ergens in de Grote Oceaan neer te komen.

Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten hadden de afgelopen dagen radiosignalen opgevangen die er op konden wijzen dat Noord-Korea van plan was om een nieuwe raket te testen.

"We hebben recent gezien hoe Noord-Korea motoren- en brandstoftests heeft uitgevoerd”, verklaarde de Zuid-Koreaanse minister Cho Myoung-gyon die vreesde dat een nieuwe raketlancering in de lucht hing.

De vorige rakettest dateert van 15 september.

