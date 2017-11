Noord-Korea vuurt raket af die Amerikaanse vasteland kan bereiken KVE LVA

05u40

Bron: BBC, Belga 405 EPA Archiefbeeld. Noord-Korea zegt dat het met succes een nieuwe raket heeft getest die het Amerikaanse vasteland binnen bereik heeft. Dat meldt het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap. De Veiligheidsraad van de VN komt deze namiddag in spoedzitting bijeen.

De nieuwe Hwasong-15-raket betekent dat Pyongyang zijn "belangrijk historisch doel heeft gerealiseerd om een kernmacht te worden", klonk het op de door de staat gecontroleerde Noord-Koreaanse radio.

Het projectiel werd gisteren om 17.17 uur Belgische tijd afgevuurd vanop een basis in Pyongsong in de provincie Zuid-Pyongan en vloog oostwaarts. Het is na ongeveer 50 minuten en nadat het een afstand van rond de 1.000 kilometer had afgelegd in het oosten van de Japanse Zee neergestort.

In Japan werd uit voorzorg een 'J-Alert' uitgegeven in de verwachting dat het projectiel evenals bij twee vorige gelegenheden zou komen overvliegen. Volgens Zuid-Koreaanse vaststellingen vloog de raket op een hoogte van 4.500 kilometer, aldus Yonhap. De minister van Defensie van de VS, Jim Mattis, zegt dat de raket hoger vloog dan alle andere die door de dictatoriale staat zijn afgevuurd. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae In riep zijn veiligheidsraad bijeen voor een crisisberaad in Seoel.

Trump: "We zullen ons ermee bezighouden"

Woordvoerster Sarah Sanders van het Witte Huis verklaarde op Twitter dat president Donald Trump op de hoogte is gebracht van de situatie, toen de raket nog in de lucht was. De Verenigde Staten nemen de situatie "erg serieus" en "zullen zich ermee bezighouden", luidde het nog. Intercontinentale raketten vanuit Noord-Korea hebben het potentieel om ook Amerikaanse gebieden te bereiken.

"Het Noord-Amerikaanse Luchtdefensie Commando (NORAD) heeft vastgesteld dat de raketproef geen gevaar voor Noord-Amerika, onze gebieden of onze bondgenoten inhield", deelde het Pentagon voorts mee. "Maar we zijn er op voorbereid onszelf of onze bondgenoten tegen elk soort aanval of provocatie te verdedigen", klinkt het nog.

Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson liet al van zich horen. Hij roept de internationale gemeenschap op om "nieuwe maatregelen te nemen" tegen het regime in Pyongyang, maar benadrukt dat de "diplomatieke opties momenteel nog op de tafel blijven".

Spoedzitting

De Japanse premier Shinzo Abe gaf te kennen dat de nieuwe rakettest van het regime in Pyongyang "een daad van geweld" is die "niet getolereerd mag worden". "We zullen onze druk maximaliseren", klinkt het verder. Hij zei daarnaast dat hij een spoedzitting zou vragen van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Die spoedzitting werd bevestigd door de Amerikaanse missie bij de VN. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt deze namiddag bijeen. De zitting komt er op vraag van de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea.

António Guterres, secretaris-generaal van de Verenige Naties, veroordeelde de nieuwe rakettest scherp. "Dit is een duidelijk schending van de resoluties van de Veiligheidsraad en een blijk van complete minachting tegenover het verenigde gezicht van de internationale gemeenschap", zei een woordvoerder van Guterres. Hij riep Noord-Korea op af te zien van andere "destabiliserende stappen".

Navo en EU

Zuid-Korea reageerde na de rakettest door militaire oefeningen uit te voeren met "precisieaanvallen" op oefendoelen. Daarnaast kwamen er onder meer nog reacties van de NAVO en de Europese Unie. Zo spreekt NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg van een "overtreding van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad die de regionale en internationale veiligheid ondermijnt". Ook Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken van de EU, noemt de rakettest een "regelrechte schending" van de VN-resoluties.

De Franse president Emmanuel Macron noemt de rakettest "onverantwoord". Hij wil de druk op Pyongyang blijven verhogen.

Je condamne le nouvel essai balistique irresponsable de la Corée du Nord. Il renforce notre détermination à augmenter la pression sur Pyongyang et notre solidarité avec nos partenaires. Emmanuel Macron(@ EmmanuelMacron) link

Telefoongesprek Abe, Trump en Moon

Amerikaans president Donald Trump en Japans premier Shinzo Abe hebben een telefoongesprek van twintig minuten gehouden. Daarin raakten ze het eens over het belang van nauwe samenwerking tussen hun beide landen en Zuid-Korea. Ook kwamen ze overeen om de druk op het regime in Pyongyang op te drijven.

"De twee leiders kwamen overeen dat de provocatieve acties van het Noord-Koreaanse regime zijn eigen eigen veiligheid in het gedrang brengt en het verder isoleert van de internationale gemeenschap", luidt het onder meer in een mededeling van het Witte Huis. Abe en Trump bevestigden daarnaast het belang van de rol van China in het omgaan met raket- en nucleaire tests van Noord Korea.

Na zijn telefoongesprek met Abe, was de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in aan de beurt. In hun gesprek benadrukten beide staatshoofden dat de dreiging die Pyongyang vormt "niet alleen weegt op de Verenigde Staten en Zuid-Korea, maar op de hele wereld", aldus nog het Witte Huis.

Radiosignalen

Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten hadden de afgelopen dagen radiosignalen opgevangen die er op konden wijzen dat Noord-Korea van plan was om een nieuwe raket te testen.

"We hebben recent gezien hoe Noord-Korea motoren- en brandstoftests heeft uitgevoerd”, verklaarde de Zuid-Koreaanse minister Cho Myoung-gyon die vreesde dat een nieuwe raketlancering in de lucht hing. De vorige rakettest dateert van 15 september.

Oplopende spanningen

De voorbije maanden waren de spanningen in de regio weer duidelijk gestegen, nadat Noord-Korea meerdere ballistische raketten en begin september een kernbom had getest en daarmee opnieuw de VN-sancties had geschonden. De VS hadden Noord-Korea onlangs op de lijst van landen geplaatst die het terrorisme steunen en het Amerikaans ministerie van Financiën breidde de sancties tegen het communistisch land uit. Veel landen hebben hun handelsbetrekkingen met Noord-Korea duidelijk teruggeschroefd of stopgezet.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson had nog maar onlangs de hoop geuit over een diplomatieke oplossing voor het conflict. "Velen zijn van mening dat er belangrijke resultaten werden geboekt", zei Tillerson vorige week over de Amerikaanse strategie van de "maximale druk". Er zijn serieuze aanwijzingen dat Noord-Korea problemen heeft bij de brandstofbevoorrading en dat de staatsinkomsten gevoelig gedaald zijn. "Wellicht is dat de reden waarom Pyongyang al 60 dagen geen provocatief gedrag meer heeft vertoond."

"Zware provocatie"

Noord-Korea beschouwt zijn herinvoering op de Amerikaanse lijst van landen die terreur steunen als een "zware provocatie". Buitenlandse Zaken in Pyongyang beticht Washington van een vijandige politiek. Noord-Korea zal daarom zijn atoomprogramma verder uitbreiden. De kernwapens dienen ter verdediging van de eigen soevereiniteit, werd een zegsman in de staatsmedia geciteerd.