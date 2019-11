Noord-Korea vuurt opnieuw raket af HR

28 november 2019

09u59

Bron: Belga, ANP 0 Buitenland Noord-Korea heeft donderdag een “niet-geïdentificeerd projectiel” afgevuurd. Dat heeft het Zuid-Koreaanse leger gemeld op een moment dat de nucleaire onderhandelingen tussen Pyongyang en Washington in een impasse zitten.

De Zuid-Koreaanse legertop kon niet zeggen over welk soort projectiel het gaat en in welke richting het afgevuurd werd. Volgens de Japanse kustwacht gaat het om een raket. Schepen in de regio moeten extra goed opletten, aldus de kustwacht.

Het is de dertiende lancering in Noord-Korea dit jaar. De laatste was op 31 oktober, toen ging het volgens het Zuid-Koreaanse leger om twee raketten die in de Japanse Zee belandden.

Rode Neuzen Dag kent vrijdag zijn finale. Met het ingezamelde geld helpt Rode Neuzen Dag onze jongeren sterker te maken, vooral op scholen. Samen met meer dan 2 miljoen lezers gaat HLN voor #generationstronger. Als elke HLN-lezer slechts 1 euro bijdraagt, kan Rode Neuzen Dag een recordsom ophalen in de laatste rechte lijn. Het enige wat je daarvoor moet doen, is een sms sturen. Dat doe je door NEUS te sms’en naar 4666. Met slechts 1 euro kan je dus een wereld van verschil maken. Of het is gelukt, verneem je vrijdag tijdens de grote liveshow op VTM om 20.40 uur.

Bekijk ook: Noord-Korea vuurt opnieuw raketten af

Bekijk ook: Noord-Korea toont unieke beelden rakettest