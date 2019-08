Noord-Korea vuurt opnieuw projectielen af in Japanse zee

10 augustus 2019

Noord-Korea heeft vanaf de stad Hamhung, aan de oostkust van het land, opnieuw twee "niet-geïdentificeerde projectielen" afgevuurd. Dat meldt het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap zaterdag, dat zich baseert op verklaringen van het leger in Seoel. De projectielen kwamen, zoals de voorbije keren ook al het geval was, terecht in de Japanse zee.