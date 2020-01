Noord-Korea voor het eerst uitgenodigd op de veiligheidsconferentie in München HLA

23 januari 2020

14u23

Bron: Belga 2 Noord-Korea is voor het eerst in de geschiedenis uitgenodigd op de veiligheidsconferentie in München. Dit hebben de organisatoren donderdag bekendgemaakt.

Noord-Korea stuurt viceminister van Buitenlandse Zaken Kim Son-gyong naar München. De conferentie bestaat sinds 1963 en wordt beschouwd als de mondiale diplomatieke en veiligheidshoogmis. Dit jaar vindt ze plaats van 14 tot en met 16 februari.

Het gesloten communistische land zelf is al langere tijd onderwerp van gesprek als het om veiligheid gaat. Het land zou zich nog steeds bezighouden met de productie van kernwapens. Om Noord-Korea daarvan af te houden heeft de Amerikaanse president Donald Trump al enkele keren de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoet.

Ook verwacht in München zijn de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en zijn Iraanse collega Javad Zarif. Of het tot bilaterale ontmoetingen komt is nog koffiedik kijken.

Meer over Noord-Korea

München

politiek