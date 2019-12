Noord-Korea voert test uit op ‘ontmantelde’ basis MM

08 december 2019

03u40

Noord-Korea zegt dat het een belangrijke test heeft uitgevoerd op raketbasis Sohae in het westen van het land. De wetenschappelijke organisatie die betrokken is bij de ontwikkeling van de raketten, noemt de test van 'grote waarde' en de uitkomsten zullen 'de strategische positie van Noord-Korea' doen veranderen.

Het Noord-Koreaanse staatsmedium KCNA meldt niet wat de test precies heeft ingehouden.

Pyongyang gebruikte de basis in 2012 en 2016 om satellieten te lanceren. Vorig jaar zomer begon het land de basis te ontmantelen na een akkoord tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, maar in maart zeiden experts dat de lanceerinstallatie toch weer operationeel is.