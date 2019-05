Noord-Korea voert druk op Amerikaanse onderhandelaars op in nucleair conflict ttr

24 mei 2019

15u33

Bron: belga 0 buitenland Noord-Korea dreigt ermee de nucleaire onderhandelingen met Washington "niet te zullen hervatten zolang de VS hun huidige benadering niet opgeven". Dat heeft het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag meegedeeld aan de staatsmedia. De Amerikaanse onderhandelaars proberen Pyongyang in de richting van een eenzijdige nucleaire ontwapening te duwen, zo luidt de kritiek.

De onderhandelingen tussen Washington en Pyongyang over het Noord-Koreaanse atoomwapenprogramma lijken sinds februari opnieuw erg moeizaam te verlopen. Toen was een topoverleg tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Vietnam op een mislukking uitgedraaid.

Pyongyang verwijt Washington nu dat het met te eenzijdige eisen voor de dag komt bij de onderhandeling. Noord-Korea eist dat tegenover de start van de nucleaire ontwapening een intrekking van de Amerikaanse sancties staat.



Daarnaast zouden de Amerikanen ook proberen om de schuld voor het mislukte topoverleg van drie maanden geleden volledig bij Noord-Korea te leggen, zo luidt nog een ander punt van kritiek.

Onderhandelingen

Met die verklaring lijkt Noord-Korea de druk op de Amerikaanse onderhandelaars verder op te voeren. Vorige maand hadden de Noord-Koreaanse onderhandelaars al laten verstaan dat ze de gesprekken niet willen voortzetten zolang de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo deel blijft uitmaken van de onderhandelingen. In april had Kim Jong-un tijdens een toespraak voor het parlement ook gesteld dat de onderhandelingen voor het eind van het jaar afgerond moeten worden.

Intussen heeft ook de inbeslagname van een Noord-Koreaans vrachtschip door de VS de gesprekken tussen beide landen verder bemoeilijkt. Het Noord-Koreaanse buitenlandministerie heeft het dan ook over een vijandig Amerikaans beleid. "Hoe verder zij hun wantrouwen en vijandigheid tegen de volksrepubliek drijven, hoe sterker onze reactie zal zijn", klinkt het.