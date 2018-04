Noord-Korea viert verjaardag Kim Il-sung met groots vuurwerk TK

16 april 2018

11u51 1

Mocht hij het eeuwige leven gehad hebben, dan zou de Noord-Koreaanse leider Kim Il-sung vandaag 106 jaar oud geworden zijn. De man die de Democratische Volksrepubliek Korea oprichtte in 1948 wordt in het land nog steeds gezien als de Eeuwige President. Zijn verjaardag is dan ook een officiële feestdag.