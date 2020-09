Noord-Korea verontschuldigt zich voor doodschieten Zuid-Koreaan: “Geschoten om infectie met coronavirus te voorkomen” Redactie

25 september 2020

08u00

Bron: ANP/RTR 0 De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zijn excuses aangeboden voor het doodschieten van een Zuid-Koreaan die mogelijk wilde overlopen naar het noorden. Dat gebeurde eerder deze week.

De 47-jarige functionaris die werkte voor het ministerie van Oceanen en Visserij verdween maandagmiddag van een inspectieschip terwijl hij dienstdeed in de buurt van het westelijke eiland Yeonpyeong. Volgens Zuid-Korea is hij doodgeschoten door Noord-Koreaanse soldaten terwijl hij op een vlot in het water dreef. Zijn lichaam is daarna verbrand door de Noord-Koreaanse autoriteiten.

Kim heeft nu volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap gezegd dat het hem spijt dat hij Zuid-Korea heeft teleurgesteld. Hij hoopt dat de relatie tussen beide landen niet verslechtert hierdoor. "Het incident had niet moeten plaatsvinden", aldus Noord-Korea in een verklaring, meldt Yonhap. "Er zijn meer dan tien schoten gelost als onderdeel van maatregelen om infectie met het coronavirus te voorkomen."

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zei donderdag al dat er vergeldingsmaatregelen komen. Het leger wordt volgens het ministerie van Defensie in staat van paraatheid gebracht. De dood van de functionaris zorgde voor veel verontwaardiging in Zuid-Korea.

Minister van Defensie Suh Wook zei tijdens een persconferentie dat het leger ingrijpt op het moment dat Noord-Korea de veiligheid van Zuid-Koreanen bedreigt.