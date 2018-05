Noord-Korea vernietigt zijn site voor kernproeven KVE TTR

24 mei 2018

08u35

Bron: Belga 1 Noord-Korea heeft vandaag zijn enige bekende site in Punggye-ri waar atoomproeven zijn gehouden met dynamiet vernietigd. Daarvan is een groep van internationale journalisten getuige geweest. Het gaat om journalisten uit Zuid-Korea, de Verenigde Staten, China, Rusland en Groot-Brittannië. Zij vertrokken gisteravond (lokale tijd) per trein uit de havenstad Wonsan, aldus het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap.

Als toonbeeld van goede wil met het oog op de geplande top van 12 juni tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump in Singapore, had Pyongyang laten weten zijn testsite "compleet" te zullen ontmantelen, in het bijzijn van buitenlandse journalisten. Heel de dag lang waren er meerdere explosies te horen.

De treinrit duurt 11 of 12 uur, gevolgd door een busrit van 4 uur en een wandeling van zeker een uur door de bergen, vooraleer de journalisten de site bereiken. "We hebben geen middelen om onze beelden van de ontmanteling van de nucleaire testsite door te sturen tot we terugkeren naar het hotel (beste gok op vrijdag). Ook geen tweets tot dan", aldus Michael Greenfield, reporter van Sky News, op Twitter voor het vertrek.

Experten van de monitorwebsite 38 North weerlegden mediaberichten dat de ontmanteling eigenlijk neerkomt op de vernietiging van bewijzen en het opkuisen van de site. "Welke acties de komende dagen ook worden genomen, het forensische bewijs zal elke explosie overleven die gebruikt kan worden om de testtunnels te doen instorten of afsluiten", klonk het.

Hoewel de aanwezigheid van experten in plaats van journalisten verkiesbaar zou zijn, zou hun afwezigheid "op de lange termijn beter kunnen zijn". Zo kan Noord-Korea in de toekomst immers niet claimen dat de site bezocht is door buitenlandse experten, aldus 38 North.