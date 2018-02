Noord-Korea verkocht wapens aan Syrië en Myanmar

LVA

03 februari 2018

06u15

Bron: Belga

0

Noord-Korea heeft vorig jaar wapens verkocht aan Syrië en Myanmar. Dat blijkt uit een ontwerprapport van de Verenigde Naties over de illegale inkomsten van het regime in Pyongyang, dat verscheidene Amerikaanse media konden inkijken. In het rapport worden Rusland en China daarnaast verweten dat ze te weinig doen om de illegale handel met Noord-Korea tegen te gaan.