Noord Korea verandert van gedacht: Zuid-Koreaanse journalisten dan toch toegelaten bij ontmanteling nucleaire site IVI

23 mei 2018

08u08

Bron: Belga 0 Noord-Korea heeft uiteindelijk toch de toestemming gegeven aan Zuid-Koreaanse journalisten om de ontmanteling van zijn site voor kernproeven in Punggye-ri bij te wonen. Dat heeft het ministerie van Unificatie in Seoel bekendgemaakt. De journalisten werden gisteren nog tegengehouden voor hun vlucht naar Noord-Korea.

Journalisten uit de Verenigde Staten, Groot-Britannië, China en Rusland hadden eerder al de toestemming gekregen om af te reizen naar Punggye-ri. Ze werden dinsdag overgevlogen naar Noord-Korea vanuit de Chinese hoofdstad Peking.

Ook Zuid-Koreaanse reporters wilden dinsdag in Peking op de vlucht stappen, maar werden tegengehouden. Het ministerie van Unificatie liet weten dat Pyongyang de deelnemerslijst niet had goedgekeurd. Woensdag beslisten de Noord-Koreanen uiteindelijk wel om hun zuiderburen toe te laten. Waarom ze plots van gedachten veranderden, is niet duidelijk.

Ontmanteling

Noord-Korea maakte de sluiting van de site in Punggye-ri eind vorige maand bekend tijdens de historische top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, in Panmunjeom, in de gedemilitariseerde zone tussen beide Korea's. De ontmanteling wordt vooral beschouwd als een symbolische daad, aangezien de site waar de zes Noord-Koreaanse nucleaire tests plaatsvonden waarschijnlijk onbruikbaar is geworden na de instorting van een tunnel eind oktober.

De ontmanteling komt er in de aanloop naar de eveneens historische ontmoeting tussen Kim en de Amerikaanse president Donald Trump op 12 juni in Singapore, waarover de laatste dagen echter onzekerheid bestaat. Trump noemde de sluiting van de site eerder al een "zeer slim en gracieus gebaar".