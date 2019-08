Noord-Korea test opnieuw korteafstandsraketten HAA

01 augustus 2019

23u05

Bron: AFP, Reuters 0 Noord-Korea heeft vrijdagochtend lokale tijd opnieuw “niet-geïdentificeerde projectielen” afgevuurd. Dat meldt het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap.

De projectielen lijken van dezelfde aard te zijn als de twee korteafstandsraketten die Pyongyang eerder deze week lanceerde. De Amerikaanse president Donald Trump zegt zich geen zorgen te maken over de tests. Noord-Korea liet eerder al weten dat deze tests de afspraken met de Verenigde Staten niet schaden.

Het is al de derde keer op een week tijd dat vanuit Zuid-Korea melding wordt gemaakt van Noord-Koreaanse lanceringen.



Donderdagochtend had Noord-Korea twee ballistische raketten gelanceerd, van op een site aan de oostkust van het land. En enkele dagen daarvoor had Noord-Korea ook twee korteafstandsraketten gelanceerd als een “ernstige waarschuwing” voor Zuid-Korea.

