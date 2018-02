Noord-Korea stuurt duidelijke boodschap met militaire parade op vooravond van Olympische Spelen ep

08 februari 2018

07u29

Bron: Belga 0 Noord-Korea houdt vandaag een militaire parade ter ere van zijn 70ste verjaardag een dag voor de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea beginnen. Het jaarlijkse event vindt normaal in april plaats maar werd nu verschoven naar 8 februari. Voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un is dit een opportuniteit om de wereld eraan te herinneren dat het land snelle vorderingen met zijn nucleaire programma maakt.

Voor Zuid-Korea is de parade echter een doorn in het oog na de pogingen van president Moon Jae-In om beide landen te verenigen door ze aan de Olympische Winterspelen onder dezelfde vlag te laten deelnemen.

Tijdens de parade toont de staatstelevisie een video met beelden van voorgaande leiders, het mooie landschap en propagandafilms. Het land heeft heel wat kritiek gekregen op de plannen, maar lokale pers schreef dat niemand zich hiermee heeft te moeien. Zo verscheen een artikel in de krant Rodong Sinmun: “De parade is een traditie en het is heel normaal dat een land de verjaardag van het leger ernstig neemt en dat met extravagante evenementen wil vieren.”

VS zijn niet blij

De Verenigde Staten hadden eerder al gereageerd dat ze liever niet hadden dat de parade zou doorgaan en dat de aandacht naar de Olympische Spelen zou moeten gaan. Vandaag heeft Noord-Korea ook laten weten dat ze niet de intentie hebben om Amerikaanse afgevaardigden te ontmoeten tijdens de spelen, dat heeft het staatspersagentschap KCNA meegedeeld.

De Zuid-Koreaanse overhead heeft vorige maand meegedeeld dat ongeveer 13.000 soldaten nabij de luchthaven in Pyongyang werden gespot in iets wat op een oefenparade leek. Experts vermoeden dat Noord-Korea langeafstandsraketten zal inzetten tijdens de parade. Analist David Schmerler zal in de gaten houden hoeveel voertuigen voor langeafstandsraketten er zullen meerijden en of ze nieuwe ontwerpen vervoeren. “We moeten er wel aan denken dat die raketten niet per se werken. Noord-Korea heeft in het verleden al raketten in de parade getoond die nooit geproduceerd werden. In 2012 heeft Pyongyang de raket Hwasong-13 laten zien, maar die werd nooit getest en of in productie gebracht.”

Wapenstilstand

De militaire parade vindt één dag voor de start van de Olympische Winterspelen plaats die lopen tot 25 februari in het dorpje Pyeongchang. De hoofdorganisator van de Olympische Spelen zegt dat de parade van Noord-Korea de Olympische Winterspelen niet zal beïnvloeden. Lee Hee-beom heeft eraan toegevoegd dat alle 193 leden van de VN, waaronder Noord-Korea, de wapenstilstand voor de Olympische Winterspelen steunen. Die periode van 'vrede' is zeven dagen voor de openingsceremonie begonnen en zal duren tot zeven dagen na de laatste dag van de Paralympics. Alle leden van de VN worden aangemoedigd om de vijandigheden te stoppen.