Noord-Korea start met “campagne van 80 dagen” om economie boost te geven HLA

06 oktober 2020

14u30

Bron: Belga 0 De leiding van Noord-Korea wil tot het einde van het jaar het hele land mobiliseren om de zwaar geteisterde economie een boost te geven. Het politburo van het Centraal Comité van de Arbeiderspartij, voorgezeten door Kim Jong Un, besloot "een campagne van 80 dagen" te lanceren. Dat hebben de staatsmedia dinsdag gemeld.

Er wordt naar gestreefd om de 75ste verjaardag van de oprichting van de partij "als een grote viering van de overwinning en de vooruitgang te verheerlijken". De stichtingsdag van de Arbeiderspartij valt op 10 oktober en het achtste partijcongres zou in januari, een tachtigtal dagen later, moeten plaatsvinden.

In augustus gaf de leiding van het grotendeels geïsoleerde land toe dat de doelstellingen van het economisch beleid van de afgelopen vier jaar helemaal niet gehaald werden. Op het volgende partijcongres moet daarom een nieuw vijfjarig ontwikkelingsplan worden gepresenteerd. Door zijn kernwapenprogramma is Noord-Korea onderworpen aan internationale sancties, die de economische ontwikkeling van het land remmen.

“Uitdagingen bijna niet te overzien”

Na de politburo-bijeenkomst, die maandag plaatsvond, werd gezegd dat het land voor uitdagingen staat die bijna niet te overzien zijn. In een brief van het Centraal Comité aan alle partijleden staat dat alle mensen moeten worden opgeroepen om deel te nemen aan een campagne van 80 dagen. Dergelijke acties betekenen in de praktijk dat de Noord-Koreanen langere werktijden krijgen opgelegd. Na het zevende partijcongres vier jaar geleden startte Noord-Korea ook een "loyaliteitscampagne van 200 dagen" om het toenmalige vijfjarenplan uit te voeren. Een plan dat kennelijk de problemen alleen maar groter heeft gemaakt.