Noord-Korea spreekt opnieuw van test van "nieuw wapen" ttr

17 augustus 2019

07u15

Bron: belga 2 buitenland De lancering van twee projectielen gisteren was opnieuw een test van een "nieuw wapen". Dat heeft het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA vandaag gemeld. Ook een week geleden was er al sprake van zo'n nieuw wapen, en net als toen zou de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un de test geobserveerd hebben.

Volgens de berichten van KCNA heeft de test geholpen om "een groter vertrouwen te kweken in het wapensysteem". Er werden geen details gegeven over wat er precies nieuw is aan het wapen.

Het was de zesde keer sinds juli dat Noord-Korea raketten lanceerde. Volgens Pyongyang zijn de testen een "waarschuwing" aan Washington en Seoel, die samen militaire manoeuvres houden in Zuid-Korea. Volgens Zuid-Korea lanceerde het buurland vermoedelijk twee ballistische korteafstandsraketten. De projectielen zouden zijn afgevuurd in Tongchon, in de zuidoostelijke provincie Kangwon. Ze kwamen terecht in de Japanse Zee.

VN-resoluties verbieden Noord-Korea om raketten te lanceren, en daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen korte, middellange of lange afstand.