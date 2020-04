Noord-Korea schiet opnieuw korteafstandsraketten af KVDS

14 april 2020

08u22

Bron: Belga 0 Noord-Korea heeft opnieuw verschillende korteafstandsraketten afgevuurd. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap, onder aanhaling van militaire functionarissen. De projectielen vlogen zo'n 150 kilometer ver en stortten in de Japanse Zee.

Vorig maand voerde Noord-Korea ook al verscheidene lanceringen uit, nadat het eerder een drie maanden durende onderbreking in acht nam.

Het Koreaanse schiereiland kende in 2019 een opmerkelijk rustige periode, met historische ontmoetingen tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump. Maar de onderhandelingen over denuclearisatie liepen vast sinds de tweede top tussen de twee leiders, in februari 2019 in Hanoi. Analisten zeggen dat Pyongyang zijn nucleaire capaciteiten geleidelijk aan aan het verfijnen is, ondanks sancties en veroordelingen.

