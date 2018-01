Noord-Korea: "Tweets van Trump zijn stuiptrekkingen van een gek" Karen Van Eyken

11u11

Bron: The Independent 1 AFP Noord-Koreaanse staatsmedia hebben Donald Trump stevig op de korrel genomen. Onder meer zijn tweet waarin hij beweerde over een grotere nucleaire knop te beschikken dan Kim Jong-un, wordt bestempeld als een "stuiptrekking van een gek".

Rodong Sinmun, de heersende partijkrant, bekritiseerde de Amerikaanse president nadat hij had getweet: "Ik heb ook een nucleaire knop, maar deze is veel groter en krachtiger dan die van hem, en mijn knop werkt!"

Het dagblad omschreef het bericht van Trump op de microblogsite als "de stuiptrekking van een gek".

"De spasmen van Trump in het nieuwe jaar weerspiegelen de wanhopige mentale toestand van een verliezer die de krachtige opmars van het leger en de bevolking van Noord-Korea onvoldoende heeft gedetecteerd," luidens het artikel. "Hij bluft alleen maar om dan te worden gediagnosticeerd als een psychopaat."

De toon van het commentaar is niet ongebruikelijk voor Noord-Koreaanse staatsmedia. Maar de bereidheid van Donald Trump om telkens op de provocaties te reageren - hij heeft Kim Jong-un herhaaldelijk 'little rocket man' genoemd - is ongewoon voor een Amerikaanse president.