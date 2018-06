Noord-Korea ook bereid tot top met Japan

14 juni 2018

Bron: dpa

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un heeft zich bereid getoond om de Japanse minister-president Shinzo Abe te ontmoeten. Op de top met VS-president Donald Trump in Singapore zei hij "open" te staan voor een ontmoeting met Abe, bericht de Japanse krant Sankei Shimbun op basis van regeringsbronnen. De regering in Tokio wil een top tussen Kim en Abe in september, meldt ook het Japanse nieuwsagentschap Kyodo, op basis van goed geïnformeerde bronnen.