Noord-Korea levert stoffelijke overschotten over van VS-soldaten Koreaanse Oorlog

27 juli 2018

Noord-Korea heeft vandaag de stoffelijke overschotten overgeleverd van soldaten van de Verenigde Staten die omgekomen zijn in de Koreaanse Oorlog (1950-1953). De overlevering is overeengekomen tijdens de top tussen de VS en Noord-Korea in juni.