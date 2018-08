Noord-Korea is gestopt met ontmanteling raketbasis LVA

23 augustus 2018

01u50

Bron: ANP 0 Noord-Korea is gestopt met het ontmantelen van de raketbasis Sohae. Dat meldt de in de VS gebaseerde organisatie The 38 North op basis van satellietbeelden van 16 augustus.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un had in een gesprek met de Amerikaanse president Donald Trump beloofd dat de basis volledig ontmanteld zou worden.

The 38 North is een organisatie die objectieve en juiste berichtgeving over Noord-Korea wil bevorderen.

Beelden van een satelliet laten volgens de organisatie zien dat er sinds augustus niets meer is gedaan aan de basis. In juli is een deel van de basis wel ontmanteld, maar de onderdelen die zijn verwijderd, liggen nog op het terrein van de basis.

Volgens The 38 North zou het kunnen gaan om een verbouwing.

