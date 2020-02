Noord-Korea importeert 70.000 euro aan rasechte Russische paarden YV

17 februari 2020

14u03

Bron: Reuters 0 De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un heeft 12 rasechte paarden uit Rusland laten overkomen. Daar heeft het regime tienduizenden dollars aan uitgegeven, blijkt uit Russische douanegegevens. Vorig jaar werd de leider al gespot tijdens het paardrijden in de sneeuw.

Volgens de Russische douanegegevens heeft Rusland vorig jaar 12 paarden met een prijskaartje van 70.000 euro geëxporteerd naar Noord-Korea. Het is niet de eerste keer dat Noord-Korea paarden bestelt in Rusland. Volgens persbureau Reuters, die de douanegegevens kon inkijken, heeft Noord-Korea tussen 2010 en 2019 in totaal 138 paarden ter waarde van 540.000 euro besteld in Rusland.

Vorig jaar trok Kim er twee keer op uit met een witte hengst en fotografen, op de besneeuwde hellingen van de heilige Paektu berg in oktober en december. Volgens de staatsmedia waren de ritjes toen belangrijke vertoningen van kracht.