Noord-Korea heropent raketlanceringssite na mislukte topontmoeting tussen Kim en Trump

06 maart 2019

07u00

Bron: BBC News, Reuters 0 Nieuwe satellietbeelden suggereren volgens waarnemers dat Noord-Korea de belangrijkste testsite terug opbouwt. Nochtans beloofde de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Singapore aan Amerikaans president Donald Trump om die site te ontmantelen.

Het ontmantelen van de Tongchang-ri-site - ook bekend als de satellietlanceringssite in Sohae - maakte deel uit van de overeenkomst die Donald Trump en Kim Jong-un vorig jaar sloten tijdens hun eerste ontmoeting in Singapore. Het werd gezien als een eerste maatregel om het onderlinge vertrouwen tussen de twee leiders te vergroten. De site was sinds 2012 immers de belangrijkste lanceerinstallatie in Noord-Korea én een testlocatie voor langeafstandsraketten. Ballistische raketten zijn er wel nooit afgevuurd.

Kim Jong-un hield zich oorspronkelijk aan zijn woord en liet de site vorig jaar voor wat het was. Maar na de mislukte topontmoeting met de Amerikaanse president Trump lijkt Kim besloten te hebben om de Tongchang-ri site te heropbouwen. Zo zijn er op de laatste foto’s zelfs bouwkranen te zien die er eerder niet waren.



Economische sancties

Intussen waarschuwden de VS al dat ze Noord-Korea wellicht meer sancties zullen opleggen indien Pyongyang niet verder gaat met de beloofde denuclearisatie. “President Trump was heel duidelijk. Zolang Noord-Korea niet bereid is om zijn kernwapenprogramma op te geven, worden de economische sancties niet opgeheven”, aldus de Nationaal Veiligheidsadviseur John Bolton. “Meer zelfs, de sancties zullen opgevoerd worden.”

De nieuwe satellietbeelden dateren van 2 maart, twee dagen na de afloop van het topoverleg tussen de twee leiders. Donald Trump en Kim Jong-un kwamen samen in Vietnam voor een topontmoeting, maar die eindigde vroeger dan verwacht en vrij abrupt. Er werd dus geen akkoord over de denuclearisatie bereikt.

Uranium

De VN waarschuwden enkele dagen geleden ook al dat Noord-Korea zijn fabriek om uranium te verrijken blijft gebruiken en zodus doorgaat met de bouw van een reactor. Dat zou gebeuren in het nucleaire complex Yongbyon.

