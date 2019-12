Noord-Korea haalt zwaar uit naar Europese landen, waaronder België: “Ernstige provocatie” TT

07 december 2019

22u21

Bron: Belga 0 De vertegenwoordiging van Noord-Korea bij de Verenigde Naties (VN) vindt het niet meer nodig om gesprekken te voeren met de Verenigde Staten over nucleaire ontwapening. Tegelijk wordt zwaar uitgehaald naar verschillende Europese landen, waaronder België.

In een verklaring van Noord-Korea die vandaag in New York werd vrijgegeven, luidt het dat onderhandelingen met de VS op dit moment niet nodig zijn en dat "denuclearisering" van tafel is. De Amerikanen gebruiken de gesprekken met Pyongyang enkel nog voor binnenlandse doeleinden, zegt Noord-Korea.

Tegelijk haalt de vertegenwoordiging zwaar uit naar zes EU-landen die eerder deze week in een gemeenschappelijke verklaring Noord-Korea op het matje riepen. Het ging om België, dat samen met Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Polen en Estland in de VN-Veiligheidsraad zijn bezorgdheid had geuit over de raketlanceringen van Pyongyang. Maar volgens Noord-Korea begingen ze hiermee "een ernstige provocatie".

“Dom en een bewijs van paranoia (...) Deze Europese landen gedragen zich als de schoothond van de VS", aldus het regime van Kim Jong-Un.

Sinds februari, na een mislukte top in Vietnam, liggen de gesprekken tussen de VS en Noord-Korea over de nucleaire ontwapening van het Aziatische land stil. Ook de toon tussen Washington en Pyongyang is verhard. In Zuid-Korea bestaat de vrees dat Noord-Korea zijn moratorium op kernproeven en testen met langeafstandsraketten zou opheffen. Vrijdag had Trump nog telefonisch overleg met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae In.