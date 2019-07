Noord-Korea haalt hard uit naar VS, drie dagen na ontmoeting Trump en Kim Jong-un Redactie

04 juli 2019

15u14

Bron: De Volkskrant 0 Noord-Korea heeft hard uitgehaald naar de Verenigde Staten, en dat slechts drie dagen nadat Donald Trump als eerste Amerikaanse president voet had gezet op Noord-Koreaanse bodem. Volgens Pyongyang praten de VS wel over een dialoog, maar is het land intussen ‘vastbesloten om ten koste van alles’ vijandige acties tegen Noord-Korea te ondernemen.

Die verklaring laat zien dat Pyongyang, ondanks de derde ontmoeting zondag tussen president Trump en de Noord-Koreaanse leider KimJong-un, de kritiek op de VS niet zal matigen. De regering-Trump wil Noord-Korea in onderhandelingen zo ver krijgen afstand te doen van zijn kernwapens. Pyongyang eist als tegemoetkoming verlichting van de economische sancties.

Olie

Die sancties waren woensdag de aanleiding voor de nieuwe Noord-Koreaanse verbale aanval op de regering-Trump. Amerika en haar bondgenoten beschuldigen Noord-Korea van het schenden van de VN-strafmaatregelen door meer olie te importeren dan is toegestaan. Pyongyang mag jaarlijks een half miljoen barrels olie invoeren .



Volgens het Westen heeft het land veel meer geïmporteerd. Rusland en China wisten vorige maand echter te voorkomen dat de sanctiecommissie van de VN een eerste stap zette om het Noord-Koreaanse regime te straffen. Noord-Korea zegt dat de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland zaterdag, in een brief aan de VN-lidstaten, een nieuwe poging deden om het land aan te pakken.

Met twee tongen

Pyongyang zou volgens deze landen gedwongen moeten worden om alle Noord-Koreanen terug te trekken die toestemming hebben gekregen in het buitenland te werken. Deze arbeiders zijn een belangrijke inkomstenbron voor het regime. Op dezelfde dag dat de brief bekend werd, nodigde Trump in een tweet Kim uit voor een korte ontmoeting aan de grens tussen Noord-en Zuid-Korea.

Kim accepteerde de uitnodiging, waarna het tweetal de wereld verraste door elkaar zondag voor de derde keer te ontmoeten. In een kort gesprek kwamen beide leiders overeen de vastgelopen nucleaire onderhandelingen nieuw leven in te blazen. Noord-Korea noemde de ontmoeting een “wonderbaarlijke gebeurtenis”.

Maar de positieve woorden van Pyongyang bleken van korte duur te zijn. Volgens de Noord-Koreaanse regering bewijst de poging van de VS om de sancties te verscherpen, dat Washington met twee tongen spreekt.

‘Obsessie met sancties’

“Het is belachelijk dat de VS blijven vasthouden aan hun obsessie met sancties en hun campagne om druk uit te oefenen op Noord-Korea”, aldus de Noord-Koreaanse vertegenwoordiging bij de VN in een verklaring. “Zij beschouwen sancties als een oplossing voor alle problemen. Zoals wij eerder hebben gezegd, snakken wij er niet naar dat de sancties worden opgeheven. De VS ondermijnen de vreedzame atmosfeer die op het Noord-Koreaanse schiereiland is ontstaan.”

Noord-Korea heeft tot nu toe in de nucleaire onderhandelingen voorgesteld dat de sancties stapsgewijs worden opgeheven. De regering-Trump wil echter pas van de strafmaatregel af als Pyongyang volledig afstand heeft gedaan van alle kernwapens. Sinds Noord-Korea ruim tien jaar geleden zijn eerste kernproef hield, is het land gestraft met diverse economische en militaire sancties. De strafmaatregelen zijn onder andere bedoeld om de inkomstenbronnen van het regime flink te beperken.

