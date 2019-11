Noord-Korea gebruikte superraketinstallatie bij recente lanceringen HR KV

28 november 2019

09u59

Bron: Belga, ANP 0 Buitenland Noord-Korea heeft donderdag twee “niet-geïdentificeerd projectielen” afgevuurd. Dat heeft het Zuid-Koreaanse leger gemeld op een moment dat de nucleaire onderhandelingen tussen Pyongyang en Washington in een impasse zitten.

De twee projectielen werden vermoedelijk afgevuurd met een supergrote lanceerinrichting waarmee meerdere raketten tegelijk kunnen worden weggeschoten, zegt het Zuid-Koreaanse leger.

Het zou de vierde test met een dergelijke lanceerinrichting zijn. De twee projectielen vlogen over een afstand van ongeveer 360 kilometer en haalden een hoogte van 97 kilometer. Ze kwamen terecht in de Japanse Zee ten oosten van het Koreaanse schiereiland zijn neergekomen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un toonde zich tevreden over de test, aldus staatspersbureau KCNA.



Het is de dertiende lancering in Noord-Korea dit jaar. De laatste was op 31 oktober, toen ging het volgens het Zuid-Koreaanse leger om twee raketten die in de Japanse Zee belandden.

De dialoog van Noord-Korea met de Verenigde Staten over de ontmanteling van de omstreden Noord-Koreaanse kernmacht is ondertussen volkomen vastgelopen. Pyongyang stelt dat Washington een vijandige houding aanneemt.

