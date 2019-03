Noord-Korea erkent voor het eerst dat top tussen Kim Jong-un en Trump mislukt is ttr

08 maart 2019

17u24

Bron: belga 0 Het Noord-Koreaanse officiële persagentschap KCNA heeft vandaag voor het eerst erkend dat de top tussen Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump eind februari in Vietnam mislukt is.

"De publieke opinie hier en in het buitenland is teleurgesteld en geeft de Verenigde Staten de schuld van het feit dat de top geëindigd is zonder akkoord", aldus KCNA in een opiniestuk. Het persagentschap had de mislukking van de top op 28 februari tot nu toe doodgezwegen.



Trump had na de mislukte top verklaard dat Pyongyang een volledige opheffing van de sancties had geëist, een vraag waarop hij niet kon ingaan. De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho had dan weer gezegd dat Kim om een gedeeltelijke opheffing had gevraagd.

Documentaire

Tot nu toe had het Noord-Koreaanse persagentschap enkel maar een bericht gebracht dat Kim en Trump hun vruchtbare gesprekken over de denuclearisatie op het Koreaans schiereiland zullen voortzetten. In een documentaire van 75 minuten over het diplomatiek beleid van Kim tegenover Trump, werd ook niet vermeld dat de onderhandelingen op een sisser afliepen.

Over die mislukte top zei de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi vandaag trouwens nog dat "alle partijen realistische verwachtingen moeten hebben". De stappen moeten een voor een gezet worden, te beginnen met de eenvoudigere, klonk het nog.

Gisteren nog raakte bekend dat een Noord-Koreaanse raketlanceersite volgens Amerikaanse experts weer volledig operationeel is. Vandaag reageerde Trump daarop door te zeggen dat Pyongyang al een jaar geen tests meer heeft gedaan met kernwapens of ballistische raketten. "We zullen zien wat er gebeurt. Ik zou heel teleurgesteld zijn, moest ik zien dat er een test uitgevoerd wordt", zei Trump.

