Noord-Korea en Verenigde Staten kondigen gesprekken over kernwapens aan LH

01 oktober 2019

15u48

Bron: Belga 0 Noord-Korea heeft aangekondigd dat er zaterdag gesprekken over kernwapens met de Verenigde Staten zullen plaatsvinden. Die gesprekken kunnen de diplomatieke procedure acht maanden na de mislukte top in Hanoi weer op gang brengen.

De twee partijen hebben ingestemd met "inleidende contacten" op 4 oktober en gesprekken de volgende dag, meldt Noord-Koreaans viceminister van Buitenlandse Zaken Choe Son-hui in een persbericht verspreid door het Korean Central News Agency (KCNA). Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vinden de gesprekken "in de loop van volgende week" plaats. Over de locatie is nog niets bekend.



De onderhandelingen over het Noord-Koreaanse nucleaire arsenaal zaten in een impasse sinds de mislukte tweede top van februari in Hanoi tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De gesprekken werden niet eerder hernomen omdat Amerika weigerde militaire manoeuvres met Zuid-Korea af te zeggen.

Na het ontslag van voormalig Amerikaans Nationaal Veiligheidsadviseur John Bolton, die bekend stond voor zijn vastberadenheid ten opzichte van Noord-Korea, verbeterden de bilaterale betrekkingen.

Zuid-Korea hoopt dat de gesprekken zullen uitmonden in "praktische stappen" die leiden tot een "regime van permanente vrede en de volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland".