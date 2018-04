Noord-Korea en China willen nauwere samenwerking: "We blijven strategische communicatie onderhouden" TTR

03 april 2018

15u00

Bron: Belga 2 De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho heeft vandaag een ontmoeting gehad met zijn Chinese ambtgenoot Wang Yi, aldus de Chinese diplomatie. De twee landen willen nauwer samenwerken en een dooi in de diplomatieke relaties. In de aanloop naar de historische ontmoeting tussen de twee Korea's worden de diplomatieke contacten tussen de landen in de regio opgedreven. Eerder op de dag raakte al bekend dat de Japanse buitenlandminister volgende week afreist naar Seoel.

Het bezoek van Ri komt er slechts enkele dagen na een verrassingsbezoek van Kim Jong-un aan Peking - zijn eerste buitenlandse verplaatsing sinds hij in 2011 aan de macht kwam. In een verklaring van het Chinese ministerie voor Buitenlandse Zaken is te lezen dat beide landen het aanhalen van de banden bespraken, terwijl China zijn steun uitsprak voor een kernwapenvrij Koreaans schiereiland.

Wang sprak ook Chinese steun uit voor de ontmoeting tussen beide Korea's, eind april, en de ontmoeting tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten, in de loop van mei. Ri zei dat Noord-Korea "dichte strategische communicatie" met China zal blijven onderhouden.

De komende dagen heeft Ri ook bezoeken gepland aan Rusland, Azerbeidzjan en andere ex-Sovjetrepublieken, aldus het Japanse persbureau Kyodo. Volgens diezelfde bron neemt Ri vrijdag deel aan een ontmoeting van de niet-gebonden landen. Na Peking staat Moskou op Ri's programma. Het laatste officiële bezoek van Noord-Korea aan Moskou dateert van september.

De leiders van Noord- en Zuid-Korea zien elkaar op 27 april. In mei volgt een andere historische ontmoeting, tussen Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump.