Noord-Korea en China boos: Amerikaans veiligheidsadviseur Bolton is "oorlogsmaniak" AW

27 mei 2019

10u32

Bron: ANP 0 De Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton is een "oorlogsmaniak" die zo snel mogelijk moet opstappen. Dat zei het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in reactie op uitspraken van Bolton dat recente raketlanceringen van Noord-Korea in strijd waren met resoluties van de VN-Veiligheidsraad.

Noord-Korea's reactie kwam er vlak na de sussende woorden van president Trump, die tijdens zijn staatsbezoek aan Japan vertrouwen uitsprak in de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Hij noemde de Koreaanse raketten "kleine wapens" die bij sommige mensen voor opschudding hadden gezorgd, "maar niet bij mij". Hij noemde Kim een heel slimme man die zich ervan bewust is dat hij moet stoppen met kernwapens als hij zijn land verder wil ontwikkelen.



Maar het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelde in een reactie op Bolton juist dat het opgeven van rakettechnologie gelijk staat aan het opgeven van het recht op zelfverdediging.

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Biden a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal? Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

President Trump gaf verder aan zeer content te zijn met de manier waarop de onderhandelingen met Kim verlopen. Die liggen echter stil sinds de twee leiders elkaar in februari in Hanoi ontmoetten. De sancties tegen Noord-Korea, dat volgens Trump graag zou groeien op economisch vlak, duren voort.

Laag IQ Biden

Trump greep de persconferentie in Japan meteen aan om kritiek te leveren op voormalig vicepresident Joe Biden, die heeft aangegeven een gooi naar het presidentschap in 2020 te willen doen. Op een vraag over de opmerking van Kim Jong-un over het “lage IQ" van Biden zei Trump dat hij de Noord-Koreaan gelijk moest geven.

Een gesprek dat Bolton recentelijk had met het hoofd van de Taiwanese veiligheidsdienst John Lee, toen deze een bezoek bracht aan de VS, is ook in China verkeerd gevallen. Het land ziet Taiwan als een afvallige provincie en beschouwt banden met het eiland als een van de gevoeligste onderwerpen in de relatie met de VS.

De Amerikanen maakten in 1979 een einde aan diplomatieke betrekkingen met Taiwan, maar zijn nog wel de belangrijkste wapenleverancier. Volgens het Pentagon heeft de VS sinds 2010 voor meer dan 15 miljard dollar aan wapens verkocht aan Taiwan. Het was de eerste Taiwanees-Amerikaanse ontmoeting in veertig jaar.