Noord-Korea dreigt kritiek van VS betaald te zetten: “Gescheld van Washington verhoogt de spanning" AW

21 december 2019

06u32

Bron: ANP 1 Noord-Korea dreigt het de Verenigde Staten betaald te zetten als de VS kritiek blijven uiten op de mensenrechten in Noord-Korea. Bij staatsmedium KCNA zegt een regeringswoordvoerder dat de VS moet stoppen met praten over de mensenrechtensituatie in Noord-Korea.

"Het gescheld van Washington verhoogt de spanning op het Koreaanse schiereiland alleen maar", aldus de Noord-Koreaanse woordvoerder. "Als de VS een punt willen maken van onze regeringsvorm door te beginnen over mensenrechten, dan gaat het daar de prijs voor betalen."

De Verenigde Naties veroordeelden woensdag de "doorlopende schending van de mensenrechten" in Noord-Korea. Eerder zei dat land al dat de VN niets meer is dan een politiek wapen van de VS.

De afgelopen maanden vuurde Noord-Korea regelmatig raketten af. Daardoor liepen de spanningen tussen Noord-Korea aan de ene kant en de VS en Zuid-Korea aan de andere kant hoog op.

Hoopvol

Mark Esper, de Amerikaanse minister van Defensie, zei vrijdag nog hoopvol te zijn over de diplomatie tussen de VS en Noord-Korea. Pyongyang heeft de VS herhaaldelijk gevraagd te stoppen met het “vijandige beleid”. Pas dan wil het land weer om de tafel met de VS. In februari liep een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op niets uit. De leiders spraken elkaar toen tijdens een top in de Vietnamese hoofdstad Hanoi.

