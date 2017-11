Noord-Korea: "Dat Trump Pyongyang opnieuw op terreurlijst plaatst is zware provocatie" ep

14u46

Bron: belga 0 REUTERS Noord-Korea beschuldigt de Verenigde Staten van "zware provocaties" nadat Pyongyang opnieuw op de lijst voor terroristen werd geplaatst door Washington. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken voegde eraan toe dat de sancties tegen het land Noord-Korea niet van zijn nucleair programma zal brengen, bericht het officieel persagentschap KCNA vandaag.

Dat Noord-Korea na iets minder dan tien jaar door de VS opnieuw op de lijst van terroristen is geplaatst, is op zijn minst gezegd niet in goede aarde gevallen in het communistische regime. "Ons leger en ons volk zijn vervuld van woede en razernij tegenover de hatelijke gangsters die het aangedurfd hebben om ons heilige land op die zielige lijst van 'terroristen' te plaatsen", zei de woordvoerder.

"Zolang de VS hun vijandige anti-Noord-Koreaanse beleid blijven verderzetten, zal onze afschrikkingsfactor nog versterkt worden", besluit de woordvoerder.