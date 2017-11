Noord-Korea bereidt mogelijk nieuwe raketproeven voor Redactie

16u39

Bron: Belga, The Independent, CNN 0 EPA De lancering van een ballistische raket in Noord-Korea tijdens een oefening afgelopen augustus. Noord-Korea bereidt volgens de Zuid-Koreaanse geheime dienst mogelijk nieuwe raketproeven voor. Er zijn "actieve bewegingen" van voertuigen rond raketinstallaties in Pyongyang waargenomen. Dat deelde de nationale inlichtingendienst (NIS) aan een parlementaire commissie mee. De NIS gaat ervan uit dat het mogelijk om nieuwe testraketten gaat.

Noord-Korea heeft na de lanceringen begin dit jaar sinds half september geen bijkomende rakettesten meer uitgevoerd. Toen had het land opnieuw een middellangeafstandsraket over het noorden van Japan naar de Stille Oceaan afgevuurd. Eerder had Noord-Korea nog een atoombom getest. De VN-Veiligheidsraad breidde daarop de sancties tegen Pyongyang uit.

De NIS sluit ook een nieuwe kernbomproef niet uit. Noord-Korea werkt onder andere aan de ontwikkeling van raketten, die een kernkop tot in de VS kunnen brengen. De Amerikaanse president Donald Trump had Noord-Korea in september voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties ermee bedreigd in geval van een aanval op de VS of een zijn bondgenoten het land compleet te vernietigen. De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong Ho wees er later op dat zijn land eventueel een waterstofbom in de Stille Oceaan zou kunnen testen.

"Noord-Korea is een geavanceerde versie van haar bestaande KN-20 intercontinentale ballistische raket aan het bouwen", aldus een Amerikaanse functionaris aan The Independent. Zo'n raket zou mogelijk het Amerikaanse vasteland kunnen bereiken.

"De nieuwe ontwikkelingen maken deel uit van een versneld programma van het communistische regime met als doel om haar nucleaire oorlogskracht verder op te bouwen", aldus een anonieme Amerikaanse functionaris aan CNN.