Noord-Korea bereid om kernwapens op te geven

06 maart 2018

Bron: Belga 2 De leiders van Noord- en Zuid-Korea zijn overeengekomen om eind april een bijeenkomst te houden aan hun grens. Dat heeft een Zuid-Koreaanse veiligheidsadviseur aangekondigd na de ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Pyongyang. Noord-Korea zou ook bereid zijn te denucleariseren als zijn veiligheid gegarandeerd kan worden.

De bijeenkomst zal plaatsvinden in het dorp Panmunjeom, in het midden van de gedemilitariseerde zone die Noord-Korea van Zuid-Korea scheidt, zei Chung Eui-yong, veiligheidsadviseur van de Zuid-Koreaanse president Moon.

"Noord-Korea heeft duidelijk zijn intentie tot denuclearisatie op het schiereiland uitgesproken. Als er geen militaire dreiging is, en de veiligheid van het Noord-Koreaanse regime gegarandeerd wordt, hebben ze verduidelijkt dat er geen reden is om nucleaire wapens te houden", zo klonk het op het bureau van Moon.

Volgens Chung Eui-yong, veiligheidsadviseur van de Zuid-Koreaanse president Moon, zullen Kim Jong-un en Moon Jae-in voorafgaand aan de bijeenkomst met elkaar telefoneren. Pyongyang beloofde volgens Chung ook zijn nucleaire proeven op te schorten tijdens de gesprekken. Daarnaast zijn er plannen voor een directe verbindingslijn voor noodcommunicatie tussen de twee leiders.

Denucleariseren

Noord-Korea zou zelfs klaar zijn voor openhartige gesprekken met de VS om de relaties te normaliseren. De Amerikaanse president Donald Trump heeft steeds gezegd dat Noord-Korea bereid moet zijn te denucleariseren voordat de gesprekken kunnen beginnen. Het voorbije jaar liepen de spanningen tussen de twee landen op, omdat Kim een nucleair wapen wilde ontwikkelen dat de VS kan treffen.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontving gisteren een Zuid-Koreaanse delegatie om op die manier de spanningen op het schiereiland te verlichten. Het was de eerste keer dat Kim Jong-Un een ontmoeting had met hooggeplaatste functionarissen uit Zuid-Korea sinds zijn aantreden in 2011. Het volgde op het bezoek van zijn zus Kim Yo-jong aan de Olympische winterspelen in Zuid-Korea vorige maand.

De top in april zal de derde bijeenkomst zijn tussen de leiders van beide landen, sinds het einde van de Koreaanse oorlog in 1953. De twee vorige ontmoetingen vonden plaats in 2000 en 2007.