Noord-Italië in quarantaine? Vlaamse toeristen kunnen zonder enige controle terugkeren

09 maart 2020

15u45

Bron: VTM Nieuws 16 Sinds afgelopen weekend is Noord-Italië praktisch afgegrendeld van de buitenwereld om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Na de draconische maatregelen van de Italiaanse regering mag in principe niemand het afgesloten gebied in Noord-Italië, zonder gegronde reden, binnen of buiten. En toch zijn er heel wat toeristen - ook Vlaamse toeristen - die gewoon kunnen terugkeren. Zonder enige controle, met het vliegtuig vanuit Milaan of via de weg over de Brennerpas.

Tot hun grote verbazing raken Danny Van Havenberg en zijn gezin vlot voorbij de grens zonder enige controle. Ze zijn vanmorgen in allerijl vertrokken uit hun skioord in Noord-Italië. “Je ziet hier: alles is compleet leeg op de Brennerpas. Niks te zien, ook geen temperatuurcontrole zoals men aangegeven had”, zegt Danny Van Havenberg.

“Wij hebben deze morgen het bericht gekregen van onze hoteleigenaar dat we vandaag nog wel konden gaan skiën, maar dat het risico groot was dat we niet meer over de Brennerpas zouden geraken, wegens grote files omdat binnen de 48 uur alle hotels ontruimd moeten worden in Alto Adige”, aldus de Vlaamse vakantieganger. Woensdag zouden in de regio alle skipisten sowieso sluiten.

Geen controle op Brussels Airport

Ook met het vliegtuig terugkeren uit Noord-Italië gaat zonder problemen. Vanmorgen landden er nog twee vluchten uit Milaan. Opvallend vroeger dan verwacht. Wellicht omdat met minder passagiers het inschepen vlotter verloopt.

En eens geland op Zaventem volgt geen enkele controle meer, ook niet voor wie uit een risicogebied als Milaan komt. De passagiers reageren verrast. “Voilà, wij zijn buiten, zonder enige controle”, klinkt het.

