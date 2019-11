Noord-Ierse vrachtwagenbestuurder koelwagendrama vecht in Dublin uitlevering aan Engeland aan ttr

12 november 2019

08u50

Bron: belga 2 Een in Ierland gearresteerde Noord-Ierse vrachtwagenbestuurder vecht in verband met het koelwagendrama in het Engelse Essex zijn uitlevering aan Engeland aan, zo hebben meerdere Ierse media gemeld. De man wordt ervan verdacht de vrachtwagen naar Zeebrugge te hebben gebracht, vanwaar de oplegger het Kanaal heeft overgestoken. In Grays nabij Londen zijn kort daarna op 23 oktober 39 lijken in de koelwagen ontdekt.

De 22-jarige Eamon Harrison werd enkele dagen na die vondst in de haven van Dublin gearresteerd toen hij met een trekker per ferry vanuit Frankrijk was aangekomen. De arrestatie was om andere redenen, maar die zijn ondertussen afgehandeld. De politie van Essex heeft een Europees aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd, op verdenking van 39-voudige doodslag, samenzwering voor mensenhandel en samenzwering voor hulp bij illegale immigratie.

Harrison verscheen gisteren voor een High Court in Dublin. Dit kreeg te horen dat hij zijn uitlevering aan Groot-Brittannië aanvecht. Met name voerde zijn advocaat aan dat volgens de Ierse wetgeving iemand niet kan worden uitgeleverd indien het in het Europees aanhoudingsbevel vermelde misdrijf in een andere staat is gepleegd dan degene die het heeft uitgevaardigd. De trucker heeft geen verzoek tot vrijlating op borg ingediend. Zoals voorzien verschijnt de man op 21 november opnieuw voor de rechter.

In Engeland zelf is de Noord-Ierse bestuurder van het koeltransport in graafschap Essex zelf, de 25-jarige Maurice Robinson, aangeklaagd voor 39-voudige doodslag, samenzwering voor mensenhandel, samenzwering voor hulp bij illegale immigratie en witwassen van geld.

Alle slachtoffers zijn Vietnamezen.

