Noord-Ierse truckers voor rechter verschenen voor drama in Essex met 39 doden AW

13 december 2019

14u24

Bron: Belga 0 Twee jonge vrachtwagenbestuurders uit Noord-Ierland zijn vandaag in Groot-Brittannië voor de rechter verschenen op verdenking van mensensmokkel. Dat meldt de Belfast Telegraph. De zaak draait rond de 39 Vietnamezen die in oktober in het Engelse Grays dood zijn aangetroffen in een koelcontainer die vanuit Zeebrugge was verscheept. Een van hen, Maurice ‘Mo’ Robinson (25), heeft zijn betrokkenheid bij mensensmokkel toegegeven.

De 23-jarige Christopher Kennedy verscheen voor de Old Bailey in Londen. Hij pleitte onschuldig wat betreft samenzwering voor mensensmokkel tussen 1 mei 2018 en 24 oktober 2019 door het reizen van andere mensen, met het oog op exploitatie, te regelen of te vergemakkelijken. Tevens ontkende hij samenzwering voor het helpen bij illegale immigratie in dezelfde periode. De man moet ondertussen in de cel blijven.

Via een videolink verscheen vanuit zijn cel in Belmarsh ook een andere Noord-Ierse trucker voor de rechtbank. Het gaat om Maurice ‘Mo’ Robinson (25) die de container na aankomst in het Engelse Essex had opgehaald. Hij heeft wel samenzwering voor het helpen bij illegale immigratie in dezelfde periode toegegeven, naast verwerven van strafrechtelijke eigendom, in het bijzonder cashgeld.

39 aanklachten voor doodslag

Hij moet nog pleiten in verband met 39 aanklachten van doodslag, samenzwering voor mensensmokkel en de transfer van strafrechtelijke eigendom. De rechter heeft voor 16 maart een nieuwe zitting vastgelegd. Het eigenlijke proces kan dan mogelijk op 5 oktober beginnen. Het kan tot acht weken duren, weet de krant The Guardian.

Donderdag behandelde een High Court in Dublin de uitleveringszaak van een derde vrachtwagenbestuurder uit Noord-Ierland, Eamon Harrison (23). Hij wordt ervan verdacht de container naar Zeebrugge te hebben gebracht. De Engelse politie wil hem door de Ierse republiek, waar hij vastzit, uitgeleverd zien op beschuldiging van 39-voudige doodslag, samenzwering voor mensensmokkel en samenzwering voor hulp bij illegale immigratie.

Zijn advocate pleitte volgens de openbare omroep BBC dat niets in het aanhoudingsbevel staat wat wijst op doodslag door nalatigheid of gevaarlijk handelen van haar cliënt. Er is ook niets wat erop wijst dat er mensen in de container waren toen die hij vervoerde of dat hij wist dat er mensen in staken, en dat ook niets zegt dat de Vietnamezen in het Verenigd Koninkrijk zijn overleden. Tijd, plaats en doodsoorzaak zijn nog niet bekend terwijl er aanwijzingen zijn dat sommige slachtoffers nog leefden toen ze in Engeland aankwamen.

Uitlevering

In een vorige zitting voerde de verdediging aan dat het aanhoudingsbevel vormfouten bevat en vroegen de raadslieden zich af waarom het Verenigd Koninkrijk de uitlevering wil indien de misdrijven in België zijn gepleegd.

De rechter heeft Openbaar Ministerie en de verdediging gelast tegen donderdag met bijkomende informatie te komen.

In de zaak wil de politie dringend de broers Ronan en Christopher Hughes verhoren. Maar zij heeft nog steeds geen Europees aanhoudingsbevel tegen hen uitgevaardigd, meldden donderdag meerdere Britse media. Zich vrijwillig melden doen de broers niet.