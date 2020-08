Noord-Ierse politie arresteert negen terreurverdachten AW

19 augustus 2020

18u52

Bron: ANP 0 De politie in Noord-Ierland heeft negen mensen gearresteerd op verdenking van terrorisme. Ze zouden lid zijn van een paramilitaire splintergroepering van de voormalige Noord-Ierse katholieke ondergrondse organisatie IRA (Irish Republican Army).

Het gaat om zeven mannen en twee vrouwen, zo maakte de politie bekend. De vermeende leden van de zogenaamde nieuwe IRA worden ervan verdacht een "veelvoud aan terroristische activiteiten" te hebben gepleegd.



Noord-Ierland maakt deel uit van Groot-Brittannië. De samenleving daar is diep verdeeld in protestanten, die zichzelf als Britten beschouwen, en katholieken, die zichzelf definiëren als Iers. Een deel van hen wil het landsdeel verenigen met de Republiek Ierland.



Drie decennia lang vochten militante groepen aan beide zijden, evenals de politie en het Britse leger, een bittere burgeroorlog uit, die pas in 1998 eindigde. Duizenden mensen kwamen om het leven en tienduizenden raakten gewond.



Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU leidde tot verhoogde spanningen in de regio.