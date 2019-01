Noord-Ierse lottowinnaars delen 128 miljoen euro met vrienden en familie: “Wij gaan vijftig mensen rijk maken” TVC

04 januari 2019

17u22

Bron: Daily Mail 0 Voor Patrick en Frances Connolly kon 2019 niet beter beginnen. Het koppel uit Noord-Ierland won de jackpot van EuroMillions en kreeg een cheque van 115 miljoen pond (ongeveer 128 miljoen euro) overhandigd. “We dachten eerst dat we werden opgelicht.”

Van de een op de andere dag werd het koppel één van de grootste lottowinnaars van het Verenigde Koningrijk. Slechts drie andere winnaars gingen met meer geld naar huis. Zakenman Patrick en leerkracht Frances vertelden aan de pers in Belfast dat ze heel wat mensen die ze graag zien rijk gaan maken. De meesten onder hen hebben geen benul dat ze binnenkort ook miljonairs zullen worden. “We maakten een lijst van vijftig mensen met wie we het geld willen delen”, aldus Frances. “Maar er zullen ongetwijfeld nog namen aan toegevoegd worden. We kijken er al naar uit om hun reacties te zien wanneer we hen het goede nieuws vertellen.”

Wat ze met hun deel van het geld gaan doen? Frances laat weten dat ze niet van plan is een jetsetleven te leiden, maar ze zou wel graag een tweedehandse Jaguar kopen en een droomreis naar de Malediven maken. En ook een bescheiden nieuwe woning staat op het verlanglijstje. “Geen grote mansion, maar een bungalow.”

