Noord-Ierse bedrijven vrezen bureaucratische mallemolen na brexit: 31 invulvelden op “simpel” formulier om goederen te mogen uitvoeren TT

24 januari 2020

16u41

Bron: The Guardian 0 Het volgens de Britse regering “eenvoudige” formulier dat Noord-Ierse bedrijven na de brexit zullen moeten invullen, wanneer ze goederen willen uitvoeren naar de andere delen van het Verenigd Koninkrijk, telt in werkelijkheid 31 velden, waarvan er 29 verplicht in te vullen zijn. Dat kon The Guardian achterhalen. Britse bedrijven die naar Noord-Ierland willen exporteren, kijken zelfs tegen nog meer bureaucratie aan: dan zijn 42 invulvelden verplicht.

Een van de redenen waarom veel Britten graag uit de Europese Unie willen stappen, is hun afkeer voor de ‘regelneverij’ uit het verre Brussel. Maar de vraag is of het alternatief veel beter zal zijn: door het brexitcompromis dat de Britten vorig jaar met de Europese Unie sloten over handel in de Ierse Zee, dreigt een nieuwe bureaucratische rompslomp, ontdekte The Guardian in het 557 pagina’s tellende document dat de nieuwe regels vastlegt.

Ter herinnering: Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk maar fysiek op het Ierse eiland ligt, stapt volgende week vrijdag samen met de rest van de Britten uit de Europese Unie. Maar Noord-Ierland blijft voorlopig wel de regels van de Europese douane-unie volgen, om een grens tussen Ierland en Noord-Ierland te vermijden. Zo’n grens is verboden volgens de Goede Vrijdag-akkoorden, die een einde maakten aan tientallen jaren van geweld op het Ierse eiland.

De Britse regering wilde tijdens de brexitonderhandelingen echter ook niet dat er dan een grens tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk zou komen. Want dat zou dan weer een wig drijven in de voor hen ‘heilige’ Unie. Uiteindelijk werd toch een akkoord bereikt waarbij er beperkte controles zouden komen in de Noord-Ierse havens. Premier Boris Johnson minimaliseert sindsdien elke opwerping dat die controles eigenlijk toch een grens vormen. Bij een bezoek aan Noord-Ierland vorig najaar vertelde hij een ongeruste bedrijfsleider bijvoorbeeld dat, als hij enig document zou moeten invullen na de brexit, hij de premier “maar moest bellen en het papier gewoon in de vuilbak” mocht smijten.

Uiteindelijk moest de Britse regering toegeven dat er toch wat papierwerk aan te pas zou komen na de brexit. Volgens minister Stephen Barclay ging het echter om een “redelijk eenvoudig” document.

Vraag is echter wat de regering dan onder ‘eenvoudig’ verstaat, nu blijkt dat de exit summary declaration voor vrachtvervoer 31 invulvelden telt, waarvan er slechts 2 optioneel zijn. Omgekeerd moeten bedrijven 45 velden invullen, waarvan er 3 optioneel zijn en dus 42 verplicht. De Britse transportorganisatie Freight Transport Association trekt in The Guardian dan ook aan de alarmbel. “De transporteur is verantwoordelijk voor het papierwerk”, zegt een woordvoerder. “Wij vrezen dat bij fouten de vrachtwagen geweigerd kan worden op een ferry, wat grote problemen kan veroorzaken bij ‘just in time’-ladingen, zeker in de retailsector.”