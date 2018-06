Noord-Ierse abortuswetgeving onverenigbaar met EU-wetgeving bvb

07 juni 2018

De strenge abortusbeperkingen die in Noord-Ierland bestaan, zijn onverenigbaar met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat heeft het Britse Hooggerechtshof vandaag beslist. Met deze beslissing wordt de druk op premier Theresa May verhoogd om voor verandering te zorgen.

Een Noord-Ierse mensenrechtenorganisatie was naar het Hooggerechtshof gestapt om de zaak in beroep te behandelen. De zeven rechters van het hof waren weliswaar van oordeel dat ze geen bevoegdheid hadden, maar vier van de drie rechters zeiden wel dat de huidige wetgeving onverenigbaar is met het mensenrechtenverdrag, "omdat het abortus verbiedt bij verkrachting, incest en een dodelijke afwijking van de foetus". In een verklaring heeft Brenda Hale, voorzitter van het hof, het over een "zaak van fundamentele mensenrechten".

De wetgeving in Ierland was even streng, maar vorige maand stemde een meerderheid van de Ieren in met een legalisering van abortus.

De druk verhoogt hiermee op May om de Noord-Ierse regering te overtuigen om de abortuswetgeving aan te passen. Na haar eigen verkiezingsnederlaag vorig jaar, vertrouwde May al enkele keren op de steun van de sociaal-conservatieve Noord-Ierse partij DUP (Democratic Unionist Party). Arlene Foster, die DUP leidt, gaf al te kennen dat het Ierse referendum "geen impact zal hebben op de wet in Noord-Ierland".

Anders dan in de rest van het Verenigd Koninkrijk is abortus in Noord-Ierland wel nog illegaal, behalve als het leven van de moeder in gevaar is. In Noord-Ierland riskeren overtreders levenslang. In de rest van Groot-Brittannië is abortus toegelaten sinds 1967.