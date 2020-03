Noord-Ierland laat ongeveer 200 gedetineerden vrij om “de coronacrisis het hoofd te bieden” AW

30 maart 2020

16u39

In Noord-Ierland hebben de gerechtelijke autoriteiten aangekondigd dat ze bijna 200 gevangenen gaan vrijlaten om zo te gevangenispopulatie te verminderen. Dat is van vitaal belang om, tijdens deze coronapandemie, de veiligheid van iedereen te verzekeren, luidt het.

"Om de crisis waarmee we momenteel geconfronteerd worden, het hoofd te bieden, is het essentieel dat we vanaf nu maatregelen nemen om onze gevangenispopulatie te doen dalen", verklaarde Naomi Long, minister van Justitie van Noord-Ierland. "Het is daarom noodzakelijk om sommige gevangenen vrij te laten.”



De coronacrisis, die in Groot-Brittannië nu al voor 19.522 besmettingen en 1.228 doden zorgde, "verplicht ons om maatregelen te nemen die enkele weken geleden ondenkbaar waren", legt de minister uit. "Een gedetineerde vrijlaten nog voor hij of zij de volledige straf heeft uitgezeten, staat haaks op de principes van ons rechtssysteem en treft de slachtoffers en hun familie", gaf Long toe, maar er is volgens haar "geen alternatief". Gezien de omvang van de pandemie gaat het om een "redelijke en gepaste" maatregel, bedoeld om "de veiligheid en de gezondheid te verzekeren van de medewerkers en van degenen waarover zij toezicht uitoefenen".

Uitzonderingen

Van de 1.521 mensen die nu vastzitten in de Noord-Ierse gevangenissen wil de penitentiaire administratie "minder dan 200 personen" vrijlaten die sowieso in de loop van de komende drie maanden vrijgelaten zouden worden. Wie een straf uitzit wegens moord, terrorisme, het gebruik van explosieven of voor partnergeweld, komt niet in aanmerking.



Degenen die uit de gevangenis ontslagen worden zullen onderworpen zijn aan een avondklok en moeten nauwgezet de voorschriften van de gezondheidsautoriteiten volgen. Ze mogen geen enkel slachtoffer contacteren noch met de media spreken. Ook kunnen ze "op eender welk moment" worden teruggeroepen, "ongeacht het feit of ze nu wel of niet de voorwaarden van hun vervroegde vrijlating naleefden".

Ook de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen liet eerder al gevangenen vroeger vrij vanwege de coronacrisis. Daar ging het om zo'n duizend gedetineerden.