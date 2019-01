Noord-Ierland krijgt versterking van Engelse en Schotse politie mocht het tot harde brexit komen KVDS

04 januari 2019

19u22

Bron: Belga 0 Bijna duizend politieagenten uit Engeland en Schotland zullen naar verwachting deze maand nog beginnen te trainen om ingezet te worden in Noord-Ierland, voor mocht het tot een brexit zonder akkoord komen. Dat meldt de Britse krant The Guardian.

De maatregel komt er uit vrees voor ordeverstoring bij een harde exit uit de Europese Unie. Britse politiekorpsen kregen het verzoek vrijwilligers te sturen voor de training. De oproep kwam er na een vraag om versterking van de Noord-Ierse politiedienst PSNI (Police Service of Northern Ireland), om eventuele onrust aan te pakken als grenscontroles worden ingevoerd na de brexit.

Dichterbij

Noord-Ierland zou op 29 maart met de rest van het Verenigd Koninkrijk immers uit de EU stappen, terwijl Ierland in de Europese Unie blijft. De Britse raad van politiechefs NPCC (National Police Chiefs' Council) - die wederzijdse hulp tussen politiekorpsen coördineert - zei dat het Noord-Ierse PSNI geen formeel verzoek om hulp had overgemaakt. Maar de politiediensten "blijven zich voorbereiden" op mogelijke gebeurtenissen "naarmate de exit uit de Europese Unie dichterbij komt".





PSNI kreeg in december 16,5 miljoen pond (ruim 18 miljoen euro) extra ter voorbereiding op de brexit en wil dat geld gebruiken om tegen april 2020 308 manschappen aan te werven, meldt de krant Belfast Telegraph.