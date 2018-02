Noord-Ierland geraakt niet uit politieke impasse

14 februari 2018

In Noord-Ierland is er "momenteel geen vooruitzicht" op een akkoord tussen de Republikeinse Sinn Fein en de nationalistische DUP om opnieuw de macht te delen. Dit heeft volgens de Britse openbare omroep BBC en de commerciële zender Sky de leider van de DUP, Arlene Foster, gezegd. De politieke impasse in Noord-Ierland duurt al dertien maanden.