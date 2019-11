Noord-Ier in verdenking gesteld voor mensenhandel in koelcontainer Essex NLA

24 november 2019

14u25

Bron: Belga 0 De 23-jarige man uit Noord-Ierland die vrijdag opgepakt werd in het dossier naar de mensensmokkel waarbij 39 mensen het leven lieten in een koelcontainer in Essex, is in staat van verdenking gesteld voor mensenhandel. Dat meldt de Britse politie vandaag.

Hij is in verdenking gesteld voor samenzwering voor mensenhandel, dus voor het uitbuiten van mensen, en voor het schenden van de migratiewetgeving.

Morgen zal hij voor de rechtbank verschijnen in Essex.

De 23-jarige man kon vrijdagochtend op snelweg M40 in het Engelse Beaconsfield onderschept worden. De verdachte is Christopher Kennedy uit het Noord-Ierse Darkley, melden de Britse media.

De man is de zesde gearresteerde in het onderzoek naar de mensensmokkel die aan 39 Vietnamezen het leven heeft gekost. De slachtoffers werden op 23 oktober in Grays, in het graafschap Essex, aangetroffen in een vanuit Zeebrugge verscheepte koelcontainer.