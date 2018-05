Noord-Franse rally eist leven van fotograaf ADN

10 mei 2018

13u18

Bron: Belga 0 In het Noord-Franse Bavay, op een vijftal kilometer van de Belgische grens, is deze ochtend een 45-jarige fotograaf overleden tijdens de Rallye des Centurions. Dat bevestigt de organisatie. De rally gaat met een aangepast programma voort.

Het ongeval deed zich voor op de eerste klassementsproef van de dag in Hon-Hergies, nabij Bavay. De wagen met startnummer 30, een Peugeot 206, raakte van de weg en kon een geaccrediteerde fotograaf niet meer ontwijken. De wagen kwam in een riviertje terecht. De rijder en co-rijder raakten lichtgewond en zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Uit de eerste vaststellingen stond de man, afkomstig uit het Franse Samer, in een geautoriseerde zone. Hij had veel ervaring in de rallysportfotografie.

De organisatie besliste meteen om de wedstrijd tijdelijk te annuleren en riep alle deelnemers terug. "Hij had veel ervaring, was enorm geapprecieerd en echt gepassioneerd. Aan zijn familie en vrienden wenst de organisatie van de Rallye des Centurions zijn innige deelneming te betuigen", aldus de organisatie.

De rally is pas aan zijn eerste editie toe. De organisatie besliste om niet meer te rijden op de klassementsproef waar het ongeval zich voordeed. De andere proef gaat wel nog door. Ongeveer de helft van de deelnemende teams besloot om niet verder te gaan nadat ze op de hoogte waren gebracht.

