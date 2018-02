Noord-Franse priester beschuldigd van verkrachting MV

24 februari 2018

15u48

Bron: Belga 0 In het noorden van Frankrijk is een priester in beschuldiging gesteld van verkrachting en seksuele agressie op een jonge vrouw. Dat meldt het parket van Duinkerke. Volgens de krant La Voix Du Nord dateren de feiten van ruim tien jaar geleden. Toen werkte de man in Nieppe, vlakbij de Belgische grens.

Een vrouw, geboren in 1990, diende dinsdag een klacht in tegen de priester voor feiten die zich afspeelden toen zij tussen 14 en 18 jaar was. De priester erkent de seksuele betrekkingen met de jonge vrouw, maar zegt dat die niet ongewenst waren. Bovendien zou de vrouw ouder dan 15 jaar geweest zijn op het moment van de feiten.