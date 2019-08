Noord-Franse politie waarschuwt voor nieuwe truc van inbrekers in grensregio. Hier moet je op letten KVE

22 augustus 2019

15u16

Bron: La Voix Du Nord, Facebook 24 De Franse politie waarschuwt burgers voor een sluwe kunstgreep van inbrekers om potentiële doelwitten te markeren en te zien of u al dan niet langdurig afwezig bent. Er zijn al een aantal gevallen gesignaleerd dicht bij de Belgische grens.

Volgens de gendarmerie markeren dieven woningen tegenwoordig door een takje of twijgje aan de klink van de voordeur te steken. Of nog: door een blaadje van een boom of een grasspriet tussen de deur te klemmen.

“Het is een nieuwe vorm van makering die zich recent al enkele keren in Noord-Frankrijk heeft voorgedaan”, waarschuwt de politie op Facebook. De afgelopen dagen waren er gevallen in de buurt van Templeuve vlak bij de Belgische grens. De politie vraagt om vooral niets aan te raken en meteen alarm te slaan.

Ook in ons land maken dievenbendes gebruik van bepaalde trucjes om woningen te markeren. Zo brengen ze met krijt bepaalde symbolen aan op de gevel.